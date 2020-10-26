النمسا توقف تصدير المحركات للطائرات التركية المسيرة

ووفقا لصحيفة "ستاندارد" النمساوية، قال المتحدث باسم روتكس، إن "طائرات بيرقدار تى بى 2 دون طيار تستخدم فى القتل، ليس فقط ضد حزب العمال الكردستانى والمسلحين السوريين، ولكن أيضاً فى صراع قره باغ".

وقالت روتكس إن "هذه الخطوة، تأتى اتباعًا لقرار الشركة الأم Bombardier Recreational Products الكندية، التى أعلنت تعليق الإمدادات فى وقت سابق بسبب هذه المسألة".

وكانت احتجاجات كبرى خرجت فى كندا والنمسا بعد تأكد استخدام التكنولوجيا المنتجة فى البلدين فى صناعة الطائرات التركية دون طيار، من قبل أذربيجان حاليًا لقصف الأرمن فى إقليم ناغورنى قره باغ.