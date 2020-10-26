اتفاق عسكرى بين الهند وأمريكا لتبادل بيانات الأقمار الصناعية

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق عسكرى وشيك بين الهند والولايات المتحدة لتبادل بيانات الأقمار الصناعية، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى نيودلهى، ما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، سيسمح اتفاق التبادل والتعاون الأساسى حول التعاون الجغرافى المكانى، للهند بالوصول إلى البيانات الطبوغرافية، والبحرية، والمتعلقة بالطيران، والفضاء الجوى لزيادة دقة أسلحة مثل الصواريخ والطائرات دون طيار. وكان إسبر وبومبيو وصلا إلى نيودلهى، لإجراء حوار أمنى رفيع المستوى كجزء من جهود مواجهة نزوع الصين المتزايد نحو الهيمنة فى المنطقة. وفى أعقاب المحادثات بين إسبر ووزير الدفاع الهندى راجناث سينج، قالت الدفاع الهندية، إن "الوزيران أعربا عن ارتياحهما لتوقيع اتفاق التبادل والتعاون الأساسى حول التعاون الجغرافى المكانى خلال الزيارة".

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