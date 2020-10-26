طبيب فرنسى بعد تسجيل 52 ألف إصابة : فقدنا السيطرة على كورونا

وقال الدكتور جان فرانسوا دلفريسى، رئيس المجلس العلمى الذى يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس، بحسب "سكاى نيوز"، إن البلاد فى "وضع صعب للغاية، حتى أنها فى وضع حرج".

وأضاف لراديو "آر تى إل": "ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا فى المجلس العلمى يقترب من مائة ألف حالة، أى ضعف هذا العدد"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف: "بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. هذا يعنى أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة".

من جانبه، قال الدكتور إريك كاومس، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية فى مستشفى بيتى سالبترير فى باريس، إن البلاد "بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى".

وأضاف لإذاعة "فرانس إنفو": "فقدنا السيطرة على الوباء لكن هذا لا يعود تاريخه إلى الأمس، لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل".

وتجاوز عدد المتوفين المؤكدين فى أوروبا بسبب الفيروس 250 ألفا، وفقا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز، التى تقدر الحصيلة العالمية بأكثر من 1.1 مليون.

وتأتى هذه الزيادة القياسية فى عدد الحالات بـفرنسا، فى الوقت الذى فرضت فيه دول فى جميع أنحاء أوروبا قيودا شاملة، فى محاولة لإبطاء معدلات الإصابة المرتفعة.

ففى إسبانيا، وهى أول دولة أوروبية تجاوزت مليون حالة إصابة مؤكدة بـكوفيد-19، تم إعلان حالة الطوارئ، الأحد، شملت حظر تجول على مستوى البلاد طوال الليل، على أن يكون الحد الأعلى للتجمعات 6 أشخاص، وحظر سفر محتمل داخل وخارج الأقاليم الأكثر تضررا.

كما اتخذت إيطاليا، أول دولة فى الغرب يضربها فيروس كورونا، إجراءات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة السيطرة على التفشى الجديد للمرض، وطلبت إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة السادسة مساء، وإغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما.