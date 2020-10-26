إصابة وزير الأوقاف الأردني بفيروس كورونا

أصيب وزير الأوقاف الأردني اليوم الاثنين، بقيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج الفحوصات إيجابية.
وبحسب "الغد" الأردني، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي أجراه مؤخرا بأنها إيجابية.
وقال الخلايلة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.
ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 55 الفًا و55 شخصًا، منذ بدء تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 1968 إصابة جديدة.
بينما بلغ إجمالي الوفيات في الأردن إثر الإصابة بفيروس كورونا إلى 624 حالة.
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