أمريكا تواجه كارثة.. المستشفيات تقترب من نقطة الانهيار والعجز

مع تجاوز فيروس كورونا نطاق حدود السيطرة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، وتسجيل عدد حالات يومية قياسية، قال خبراء الصحة إنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ المستشفيات في الوصول إلى نقطة الانهيار.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هناك أكثر من 41000 مريض Covid-19 في المستشفيات في الولايات المتحدة، بزيادة 40 بالمائة في الشهر الماضي.

وخلافًا لما حدث خلال الأشهر السابقة للوباء، فإن المزيد من هؤلاء المرضى يتلقون الرعاية، ليس في المناطق الحضرية الأكثر تطورًا، ولكن في الأجزاء ذات الكثافة السكانية المنخفضة التجهيز من البلاد.

وفي ولاية يوتا الأسبوع الماضي، أرسل مديرو المستشفيات تحذيرًا قاتمًا إلى الحاكم جاري هربرت بأنهم سيضطرون قريبًا إلى تقنين الوصول إلى وحدات العناية المركزة التي تتملئ بسرعة، وطلبوا الموافقة على معايير لتحديد المرضى الذين يجب أن يحصلوا على الأولوية.

ونقلت الصحيفة عن جريج بيل، رئيس جمعية مستشفيات يوتا: "قلنا للحاكم،" يبدو أننا سنضطر إلى عدم ادخال الجميع للرعاية المركزة فقط الأشد احتياجًا إذا استمر هذا الاتجاه".

ويحتاج المشككون إلى إلقاء نظرة على أماكن مثل كانساس سيتي بولاية ميزوري، حيث قامت المراكز الطبية هذا الشهر بإيقاف سيارات الإسعاف لأنه لم يكن لديها مكان لمزيد من المرضى.

وفي ولاية أيداهو ، حذر مستشفى كان ممتلئًا بنسبة 99 في المائة الأسبوع الماضي من أنه قد يتعين عليه نقل مرضى فيروس كورونا إلى مستشفيات بعيدة مثل سياتل وبورتلاند ، أوريجون.

أما في ولاية تينيسي ، علق مركز موري الإقليمي الطبي في كولومبيا جميع الإجراءات الاختيارية التي تتطلب إقامة ليلة واحدة لإفساح المجال لمرضى Covid-19.

قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت ، إنه سيتم إنشاء موقع رعاية طارئة هذا الأسبوع في إل باسو ، حيث أصدر مسؤولو الصحة العامة نداءً للسكان بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين للمساعدة في الحد من العدد المتزايد بسرعة من الإصابات بالفيروس .