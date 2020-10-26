ترامب: لن أرفع الراية البيضاء .. وبايدن يخشى مغادرة قبو منزله

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، على أنه لم يقرر "رفع الراية البيضاء" أمام فيروس كورونا، كما اتهمه بايدن بالقيام بذلك يوم الأحد، بعد أن قال رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في مقابلة تلفزيونية إن الإدارة تخلت فعليًا عن محاولة الإبطاء من انتشاره.

وبحسب "واشنطن بوست" الأمريكية، قال ترامب للصحفيين في ألينتاون بولاية بنسلفانيا، عندما سئل عن توصيف بايدن: "لا ، لا ، لقد قام بالتلويح بعلم أبيض أمام الحياة. لا يغادر قبو منزله. هذا الرجل لا يغادر قبو منزله. إنه مرشح مثير للشفقة، سأخبرك بذلك ".

وأضاف ترامب أن إدارته، في رأيه، "قامت بعمل رائع" في مكافحة فيروس كورونا.

وتابع:"نحن نقترب تمامًا من النجاح، بخلاف الأخبار الكاذبة التي تريد تخويف الجميع. لن نسيطر على الوباء. سوف نتحكم في حقيقة حصولنا على لقاحات وعلاجات ووسائل تخفيف أخرى".

وفي إشارة إلى مدى جدية الديمقراطيين بشأن المكاسب التي تحققت في أراضي ترامب، تبث لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية إعلانات تلفزيونية في 11 منطقة جمهورية فاز ترامب بها بأرقام مزدوجة في عام 2016. في تسعة، الديمقراطيون - المرشحون ولجنة الحملة وحلفاؤهم الخارجيون - ينفقون على شاغلي وظائف الحزب الجمهوري وداعميهم.

في الوقت نفسه، يواصل المحللون غير الحزبيون تحريك السباقات التي بدت ذات يوم غير مفهومة بالنسبة للديمقراطيين للفوز في اتجاههم. من بينها ألاسكا ومونتانا، بالإضافة إلى معاقل الحزب الجمهوري في ريف مينيسوتا إلى الأجزاء المحافظة من فرجينيا، بما في ذلك مقاطعة واحدة لم تدعم مرشحًا ديمقراطيًا للرئاسة منذ هاري إس ترومان.