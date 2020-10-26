الجيل الخامس.. مدير المخابرات الألمانية يكشف كيف ستُهيمن الصين على العالم

حذر رئيس المخابرات الألمانية السابق، جيرهارد شيندلير، من أن الصين تقترب من "الهيمنة على العالم"، مشيرًا إلى أن أوروبا عليها أن تنتبه إلى هذا الخطر.

وقال شيندلير إن الصين كانت تنشر نفوذها في أوروبا وآسيا وأفريقيا بذكاء شديد، محذرًا من أن التكنولوجيا الخاصة بها الآن متطورة للغاية إلى درجة أن ألمانيا لا تستطيع معرفة عما إذا كان يتم استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض شريرة، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودعا شيندلير ألمانيا إلى استبعاد شركة هواتف هواوي من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها لجعل البلاد أقل اعتمادًا على بكين، مشيرًا إلى المخاوف الأمريكية حيال شركة هواوي وإمكانية استخدام الشركة للتجسس لصالح الحزب الشيوعي الصيني.

وتتعرض الحكومات الأوروبية لضغط من واشنطن لفرض قيود على شركة هواوي الصينية، لكن ألمانيا لم تفرض حتى الآن حظرًا على الشركة.

وأوضح شيندلير الذي ترأس جهاز المخابرات الألمانية من عام 2011 حتى عام 2016 أن هواوي يمكنها إنشاء ما يسمى بالأبواب الخلفية في أنظمة الجيل الخامس الخاصة بها، مضيفًا: "لن يكون لدينا أي فكرة عما يقومون بصنعه".

وتمنح تقنية الجيل الخامس شبكة الانترنت سرعة عالية، حيث يعتقد المختصون أنها ستغير عالم الانترنت وستنتج ثورة في عالم الطب والصناعة،

أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، فيعتقد الخبراء أن التقنية الجديدة ستمكن المستخدم من تحميل فيلم خلال ثوان إذا كان متصلًا بهذه الشبكة.

وتسعى الصين لتكون المصدرة الرئيسية لهذه الشبكة إلى معظم دول العالم عبر شركة "هواوي"، لكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة يتخوفون من استخدام الصين هذه الشبكة لأغراض التجسس وأغراض خبيثة أخرى خاصة وأن مدير شركة هواوي كان مهندسًا في الجيش الصيني.