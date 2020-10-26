تمويل شخصي يصل إلي 1.500.000 ريال سعودي من بنك ميم وبهامش ربح مذهل

يقدم الكثير من البنوك بالمملكة العربية السعودية، كاتمويل شخصي يصل 1.500.000 ريال سعودي من بنك ميم وهو أحد قروض بنك الخليج الدولي، حيث أنه بنك ميم من أكبر وأهم البنوك والمؤسسات البنكية داخل أراضي المملكة، والذي يتميز بالعديد من المزايا منها توافق بنك ميم مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تعاليم الدين الإسلامي والسرعة في إنجاز القروض، بالإضافة إلي هامش ربح تنافسي، كما لا يطلب بنك ميم من أسرة المستفيد سداد أي إقساط شهرية في حالة المستفيد العجز أو الوفاة لا قدر الله، فإن المصاريف الإدارية لن تزيد عن 1٪ في قيمة التمويل شخصي بحد لا يتجاوز 5000 ريال سعودي، وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي بالإضافة إلي الهامش ربح مزهل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي

مصرف ميم يدعم المواطن السعودي بتمويل شخصي يصل إلي 1.500.000 ريال سعودي، حيث أن بنك ميم من أكبر المؤسسات البنكية وهو أحد قروض بنك الخليج الدولي، إلي أن المزايا والعروض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تعاليم الدين الإسلامي، بالإضافة إلي هامش ربح تنافسي علي القروض، لذلك وضع شروط للحصول علي تمويل شخصي وتكون الشروط كما يلي:

الموافقة علي تحويل الراتب وذلك بعد أخذ الموافقة من صاحب العمل أو الجهة التي يعمل بها العميل.

يجب أن تقدم جواب من الجهة التي يعمل فيها المتقدم بوضع الدخل الشهري إلي بنك ميم.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري 7000 ريال سعودي، والمقيم 5000 ريال سعودي داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل سنة عن 18 عاما، ولا يذيد عمر المتقدم 65 عام.

يجب أن يكون مدة العمل علي الأقل ثلاث شهور وذلك من أجل الحصول علية.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من مصرف ميم

يتم التقديم للحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي من مصرف ميم الخليجية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال موقع الإلكتروني الرسمي كالتالي:

الدخول إلي موقع الإلكتروني الرسمي إلي مصرف ميم وإنشاء حسب جديد. يجب اختيار تقديم طلب من علي الصفحة الرئيسية. بعدها تقوم بملئ البيانات والمعلومات المطلوبة. بعدها تقوم بالضغط علي إرسال، وبعد ذلك يتمكن البنك من مراجعة البيانات ليتم الموافقة أو الرفض علي التمويل.

رقم الهاتف مصرف ميم لاستفسار والتواصل

يمكنك التواصل مع بنك ميم لاستفسار والتواصل من أجل التحدث مع خدمة الرقم الفني سواء كان لحل مشكلة أو استفسار، كما يمكنكم الاتصال بالرقم الهاتف 8001166336 للاستفسار، حيث يقدم بنك ميم الكثير من الخدمات إلي كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.