سكني يعلن خبر سار للمستفيدين في جازان وعسير ووحدات سكنية بأقساط شهرية

ما زال حتى وقتنا هذا عمليات الحجز التابعة لمشروع وبرنامج سكني للوحدات السكنية متواصل، حيث وصل عدد الحجز الذي تم توفيره من قبل البرنامج في منطقتي عسير وجازان لأكثر من 9 ألاف وحدة سكنية متنوعة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، علماً بأن المخطط أنه يتم توزيع هذه الوحدات في حوالي 6 مشاريع متكاملة الخدمات في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، وهذه المناطق تنحصر في أبها وخميس مشيط وجيزان، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، تأتي بعضها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي بدأ البرنامج في توفيرها على مستوى بعض المدن.

تقسيط مميز وأسعار في متناول الجميع :

ومن الجدير بالذكر أن برنامج سكني يعلن عن الوحدات السكنية التي يمكن الاستفادة منها من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسرعة الحجز نظراً لتميز الوحدات السكنية ومعاينة مواقعها للتمكن من الحصول على عروض أسعار رائعة لها من الجهات التمويلية، باعتبار أن هذه الأسعار هي الأنسب لهم وذلك ضمن إجراءات سهلة وميسرة مقابل متوسط قسط شهري، علماً بأن الأسعار تبدأ من 357 ألف ريال سعودي.

6 مشاريع تحت الإنشاء :

تسعى المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة إلى تحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال تحقيق العديد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المناطق عسير وجازان حيث تضم 6 مشاريع سكنية تحت الإنشاء تقوم بتوفير حوالي 9391 وحدة سكنية، تختلف أنواعها ما بين الشقق والفلل وتاون هاوس ثلاثة منها في خميس مشيط، وهناك مشروعين في جازان ومشروع في مدينة أبها، وذلك ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تهدف في نهاية الأمر إلى تلبية حاجات الأسر بجودة عالية وأسعار مناسبة، علماً بأن المنطقة تضم حوالي 39 مخططاً سكنياً حيث توفر 45 ألف قطعة أرض، وذلك في إطار جهود المملكة والوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان، وذلك بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

الحجز عبر تطبيق وموقع سكني :

يتم توزيع المشاريع الخاصة بالوحدات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء من خلال الدخول على تطبيق سكني وتسجيل الدخول، علماً بان وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية قد قامت بتوفير حوالي 85 مشروعاً حتى وقتنا، حيث تضم هذه المشاريع أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة وذلك بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال سعودي حتى 750 ألف ريال سعودي ضمن بيئة سكنية متكاملة، ومن الضروري أن نذكر أن البرنامج يسعى إلى توفير أسلوب حياة متكامل للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل للمشاريع السكنية بما يعزز بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للأسر من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، ويذكر بأن البرنامج يوفر مجموعة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الرغبات والقدرات و يتيحها ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق سكني الذي يمكن من خلاله التسجيل والحصول على الاستحقاق الفوري والإطلاع على المشاريع والمخططات السكنية وحجزها إضافة إلى الاستفادة من الحلول والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها.