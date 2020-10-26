قرض بنك الرياض السعودي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي وشروطه الحصول عليه

قرض بنك الرياض السعودي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في المملكة العربية السعودية وفي ظل ما تمر به المملكة من وقت صعب على المواطنين بسبب الفيروس المستجد فيروس كورونا، قام بنك الرياض بالإعلان عن مواصلة تقديم خدماته لعملائه في المملكة العربية السعودية من خلال جميع الفروع فى العديد من المناطق الرئيسية بالمملكة إلكترونيًا، موضحاً إلى أنه عند رغبة العملاء معرفة المزيد أو الاستفسار أو إنهاء بعض الخدمات، عليهم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بنك الرياض السعودي.

القرض العقاري المدعوم بنك الرياض السعودي

شهد وزير الإسكان السعودي خلال الفترة المتأخرة من وقائع كثيرة في المملكة العربية السعودية أن السيد ماجد الحقيل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قام بتوقيع العديد من اتفاقيات البنك بشأن القرض العقاري المدعوم لمستفيدي برنامج سكني داخل المملكة العربية السعودية،حيث استفاد من القرض الخاص ببنك الرياض أكثر من 230 ألف مواطن في المملكة حتى نهاية شهر يناير الماضي، مشتملاً على العديد من الحلول السكنية لمواجهة المشاكل التي تواجه الشعب السعودي، ومنها شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى البناء الذاتي وكل ذلك طبقا للجهود الذاتية المقدمة من قِبل الجهات المختصة.

شروط قرض بنك الرياض السعودي

الشروط التي يجب توافرها لمن يريد الحصول عليه سواء السعوديين أو المقيمين بالنسبة إلى شروط قرض بنك الرياض للسعوديين:

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 60 مع نهاية القرض. ألا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال. إيداع الأقساط الشهرية عن طريق خدمة سريع. يستثنى شرط مدة الخدمة أي لا يلزم مدة خدمة محددة.

بالنسبة إلى شروط قرض بنك الرياض للمقيمين:

ألا يقل سن المتقدم عن 22 عام ولا يزيد عن 60 مع نهاية القرض. ألا يقل الراتب عن خمس آلاف ريال. ألا يقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.

ميزات قرض بنك الرياض السعودي

قرض بنك الرياض السعودي الجديد متوافق مع أحكام الشريعة داخل المملكة العربية السعودية، على أن يحصل البنك على هامش ربحي تنافسي بسيط، يصل مدة التمويل الشخصي من البنك لمدة 5 سنوات كاملة، وما يميزه إعفاء ورثة صاحب القرض في حالة وفاته، بالإضافة إلى سهولة الحصول عليه بشكل سريع وسلس ودون تعقيدات كما يحدث في القروض الأخرى.