ترامب : لم أستسلم لـ كورونا .. وبايدن مثير للشفقة

وفى رده على سؤال صحفى بشأن أسباب التخلى عن مكافحة الجائحة، قال ترامب: "لم أتخل عن ذلك. بدأنا نطوى الصفحة بالتأكيد"، وذلك خلال زيارته لولاية بنسلفانيا.
وجاءت تصريحات كبير موظفى البيت الأبيض، يوم الأحد الماضى، لتعزز الشعور بإدارة عاجزة وفاقدة للسيطرة على الوضع. وقال مارك ميدوز لقناة "سى إن إن": "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقى اللقاحات".
واستند مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطى، جو بايدن، إلى هذه التصريحات لاتهام إدارة خصمه الجمهورى ترامب، بالاستسلام أمام الفيروس الذى تسبب فى أكثر من 225 وفاة فى الولايات المتحدة.
وكتب بايدن على تويتر: "لم يكن ذلك خطأ من ميدوز، كان إقرارًا صريحًا بما كانت عليه استراتيجية الرئيس ترامب بكل وضوح منذ بداية الأزمة، رفع راية الهزيمة البيضاء، على أمل اختفاء الفيروس بكل بساطة بعد تجاهله".
وقال ترامب، اليوم، إن بايدن "رفع الراية البيضاء طوال حياته"، مضيفًا: "يبقى قابعًا تحت الأرض. إنه مرشح يثير الشفقة".
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