عاجل .. الشرطة الفرنسية تطلق تحذيرا حول تهديد إرهابى عالى المستوى

وقبل نحو أسبوعين، شهدت فرنسا، قتل رجل أمام إحدى المدارس الإعدادية فى ضاحية كونفلانس سانت أونورين، شمال باريس، معلما للتاريخ وقطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة، الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص.

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