ألمانيا تفرض إغلاقا جزئيا في البلاد للحد من تفشي كورونا

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الاثنين، بأن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، تخطط لفرض إغلاق جزئي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الإغلاق سيشمل الحانات والمطاعم، حيث تعتقد الحكومة الألمانية أن هذا الإغلاق من شأنه أن يساهم في إبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإغلاق لن يشمل المحلات التجارية، حيث يمكن لباقي المحلات أن تظل مفتوحة طالما تتبع القيود التي ستفرضها الحكومة بموجب "خطة ميركل" التي سيتم مناقشتها مع رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا أكثر نحو 440 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا ستكون أسرع من الأولى، وسط تصاعد متزايد في أعداد الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.