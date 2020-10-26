رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن حيثيات اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي تم الإعلان عنه بوساطة أمريكية.
وقال البرهان في تصريحات صحفية، إن "خطوة الاتفاق مع إسرائيل جاءت بعد التشاور مع كل الأطراف السودانية"، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تغيير نظرة العالم للسودان من خلال إنهاء العداء مع الجميع، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وأضاف البرهان أن الهدف الأول للحكومة هو السودان ومصلحته، لافتًا إلى أن العلاقات مع إسرائيل واحدة من محفزات عودتنا إلى الخارطة الدولية.
وتابع: "كل الخطوات التي قمت بها جاءت بالتشاور مع أغلب القوى السياسية والمدنية وكل الاتفاقيات يجب أن تحظى بموافقة المؤسسة التشريعية.
وشدد البرهان أن "التصالح مع إسرائيل ننظر إليه من منطلق آخر باعتبار أن كل شيء متغير"، موضحًا أن "الغالبية العظمى من القوى السياسية لم تعترض على الاتفاق مع إسرائيل".
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، أكد في وقت سابق من اليوم، تمسكه بقرار التطبيع مع إسرائيل لأنه يصب في مصلحة السودان حسب رأيه.
وقال دقلو في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن "اتفاقنا مع إسرائيل سيستمر حتى العلاقات الكاملة، لقد جاملنا على حساب السودان كثيرا وآن وقت الانفتاح على العالم".
وأضاف: "السودان ليس أول دولة توقع مع إسرائيل ونحن مع القضية الفلسطينية"
وأكد حميدتي أن الهيئة التشريعية ستصادق على اتفاق السلام مع إسرائيل بأغلبية لأنه في مصلحة السودان.
ونفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وجود أي علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وقرار التطبيع مع إسرائيل .
وتابع: "مصلحة السودان تأتي بالدرجة الأولى، وإنه آن الأوان لإخراجه من العزلة التي يعانيها منذ 30عاما".
وأضاف: "السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها".
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، أكد في وقت سابق من اليوم، تمسكه بقرار التطبيع مع إسرائيل لأنه يصب في مصلحة السودان حسب رأيه.
وقال دقلو في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن "اتفاقنا مع إسرائيل سيستمر حتى العلاقات الكاملة، لقد جاملنا على حساب السودان كثيرا وآن وقت الانفتاح على العالم".
وأضاف: "السودان ليس أول دولة توقع مع إسرائيل ونحن مع القضية الفلسطينية"
وأكد حميدتي أن الهيئة التشريعية ستصادق على اتفاق السلام مع إسرائيل بأغلبية لأنه في مصلحة السودان.
ونفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وجود أي علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وقرار التطبيع مع إسرائيل .
وتابع: "مصلحة السودان تأتي بالدرجة الأولى، وإنه آن الأوان لإخراجه من العزلة التي يعانيها منذ 30عاما".
وأضاف: "السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها".
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