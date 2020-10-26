رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح موقفه من التطبيع مع إسرائيل

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن حيثيات اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي تم الإعلان عنه بوساطة أمريكية.

وقال البرهان في تصريحات صحفية، إن "خطوة الاتفاق مع إسرائيل جاءت بعد التشاور مع كل الأطراف السودانية"، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية تعمل على تغيير نظرة العالم للسودان من خلال إنهاء العداء مع الجميع، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف البرهان أن الهدف الأول للحكومة هو السودان ومصلحته، لافتًا إلى أن العلاقات مع إسرائيل واحدة من محفزات عودتنا إلى الخارطة الدولية.

وتابع: "كل الخطوات التي قمت بها جاءت بالتشاور مع أغلب القوى السياسية والمدنية وكل الاتفاقيات يجب أن تحظى بموافقة المؤسسة التشريعية.

وشدد البرهان أن "التصالح مع إسرائيل ننظر إليه من منطلق آخر باعتبار أن كل شيء متغير"، موضحًا أن "الغالبية العظمى من القوى السياسية لم تعترض على الاتفاق مع إسرائيل".