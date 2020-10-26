أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية من بينهم، وزير البترول الإيراني، بيجن زنكة، لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الحزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها أضافت زنكة والشركة القومية الإيرانية للنفط، والشركة القومية الإيرانية للنقل، إلى القائمة السوداء، مشيرة إلى أن الجهات والشخصيات المذكورة تعتبر من الداعمين الرئيسيين للحرس لثوري الإيراني.

وتأتي تلك العقوبات عقب إعلان وزير النفط الإيراني عن بدء عصر النفط مقابل البضائع، كاشفًا عن خطة الحكومة الإيرانية لاستبدال النفط بالسلع في محاولة للخروج من الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران. وأكد وزير البترول الإيراني بيجن زنكنه أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صادق على الخطة.

وقال زنكنة إن روحاني وافق على اقتراحهم بإنشاء "قناة موحدة" لاستيراد السلع مقابل النفط، مضيفا "سنبدأ العمليات الأسبوع المقبل". من جانبه، قال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إن توريد السلع التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك السلع الأساسية والمواد الخام التي يتطلبها قطاع الإنتاج، هو من أولويات الحكومة في اتفاقيات المقايضة المقبلة. وأشار همتي إلى أن "اتفاق المقايضة" وسيلة كلاسيكية للتعامل مع العقوبات بينما تدفع إيران بالتجارة الخارجية.

ودافع همتي عن المقايضة قائلا إنه في ظل الوضع الحالي الذي تدرس فيه واشنطن خططا مختلفة لمنع المعاملات النقدية والمصرفية لطهران، فإن مبادلة النفط بالسلع يمكن أن يكون بمثابة اختراق للحكومة.

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