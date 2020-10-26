الاستعلام عن صندوق التنمية برقم الهوية وعن طلبات القروض ومزايا القرض العقاري

يجب على المواطن المستفيد تعبئة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة المتعلقة بالعقار، وفي حالة وجود معلومات عن العمل يجب ذكرها أيضا بكل دقة، ولذلك تم الإعلان عن موعد الاستعلام عن موعد الحصول على القرض العقاري المدعُوم منذ بداية برنامج تحّول الصندوق قبل نحو ثلاث سنوات من خلال صندوق التنمية العقارية برقم الهوية، وهذا عبر خدمة اعرف دورك الإلكترونية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية :

صندوق التنمية العقارية برقم الهوية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، خدمات عامة، خدمات لمؤسسات التمويل، وخدمات للمواطنين ، وخدمات للموردين، وخدمات للموظفين، وخدمات لوزارة الإسكان أيضا.

بالإضافة إلى ذلك أن كل جهة من الجهات التى تم ذكرها تحمل العديد من الخدمات الفرعية، وهذا أمر ضروري لتقليل الجهد على عملائه، والمتعاملين معه أيضا.

صندوق التنمية العقارية الرقم الموحد :

أن صندوق التنمية العقارية قدم عدة خدمات الإلكترونية ولذلك تم الإعلان عن الرقم الموحد، بالإضافة إلى ذلك تم النشر عن رقم الموحد داخل المملكة العربية السعودية ويمكن الإتصال به وهو 199088.

مزايا برنامج القرض العقاري :

تمويل بصيغة الإجارة مع الوعد بالهبة. تمويل في يصل إلى 4 مليون ريال سعودي هامش ربح تنافسي قد تكون فترة السداد تصل إلى 25 عام. لا يوجد شروط لتحويل الراتب. أن جميع الأرباح النقدية المغطاة من قبل صندوق التنمية العقارية لمن رواتبهم الشهرية تكون أقل من 14 ألف ريال سعودي. يوجد تأمين تكافلي على الوحدة العقارية ضد الكوارث الطبيعية والحرائق أيضا . يتم الإعفاء في حالة العجز الكلى أو الوفاة.

الاستعلام عن طلبات القروض وموعد التحصيل :

يجب فتح الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري. يجب على المستفيد الضغط على كلمة الاستعلام عن المستفيدين. يجب إدخال رقم الهوية. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة الاستعلام لكي يتم إظهار المعلومات المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية أتاح خاصية الاستعلام عن رقم عقد الصندوق العقاري برقم الهوية من خلال الأنترنت، ولذلك يمكن الاستعلام عن طلبات القروض وموعد التحصيل الإلكتروني الخاص من خلال صندوق التنمية العقارية برقم الهوية.