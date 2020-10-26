لتفادي تعطل رابط منصة مدرستي 3 نصائح هامة لمتابعة الدروس بدون انقطاع

تستمر عمليات البحث حول رابط مدرستي وخطوات ورابط الدخول من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث واجه كلاً منهما عند الدخول تعطل الرابط الرسمي لمنصة مدرستي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال رابط منصة مدرستي وبعض النصائح التي يجب على ولي الأمر الالتزام بها، ونوضح هذه النصائح من خلال هذا المقال ليتمكن الطلاب من استكمل الأنشطة المدرسية ومتابعة الدروس التعليمية عن بُعد.

نصائح لدخول رابط منصة مدرستي :

بعد انتشار تعطل الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي يمكن اتباع خطوات الدخول على المنصة من خلال موقعنا ثقفني، وهناك بعض النصائح التي يجب على الطالب اتباعها من خلال الدخول على رابط المنصة وتفادي الانقطاع، ومن خلال هذا المقال نعرض أهم هذه النصائح:

يجب على الطلاب اختيار الأوقات المناسبة للدخول على منصة مدرستي يجب على الطلاب اختيار شبكة إنترنت قوية حتى يتجنبوا انقطاع الشبكة أثناء الدراسة عن بُعد معرفة الخطوات والشروط الخاصة بعملية الدخول قبل التسجيل حتى تتم العملية بسهولة ولا يتوقف الطالب في منتصف الطريق

آلية إجراء الاختبارات النهائية :

أكدت وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم إجراء الاختبارات النهائية للطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الأول، علماً بأن هذه الاختبارات ستتم من خلال وسائل التعليم عن بُعد نظراً للقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بس الظروف الأخيرة، علماً بأن هذا النظام أثبت نجاح هائل وأن التعليم لم يتأثر بشكل سلبي، ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات النهائية تتم من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.

الاختبارات حضورية بشروط :

أشارت الوزارة إلى إمكانية أن يتم تحديد أداء الاختبارات من خلال أعمال السنة واختبارات مؤقتة بشكل فوري، على أن تكون الاختبارات النهائية بشكل حضوري للفصل الدراسي الأول،وذلك بعد إصدار الموافقة من قبل ولي الأمر ومدير التعليم، وذلك بهدف التأكيد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس، كما سيتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب) باختبارات و تكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

توزيع ورصد الدرجات عبر نظام نور :

أشارت وزارة التعليم السعودي في المملكة إلى أن آلية توزيع الدرجات تتم وفقاً لخطة وإرشادات موجه من الوزارة، فقد أوضحت أنه سيكون توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي ) من خلال نظام نور لجميع الطلاب والطالبات،ومن خلال متابعة موقعنا يمكنكم معرفة خطوات الدخول لمعرفة نتائج الطلاب.