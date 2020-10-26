احصل علي 2000 ريال كل شهر ولمدة عام كامل | إليكم الطريقة بالتفصيل

احصل علي 2000 ريال سعودي كل شهر ولمدة عام كامل من خلال التسجيل في حافز، لذا فقد نقدم لكم عبر موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” الإخباري كيفية التسجيل في حافز وشروط التسجيل لكي تحصل علي فرصة تمكنك من الارتقاء بمستوى المعيشة والعيش حياة كريمة، فبرنامج حافز من أهم المساعدات في المملكة العربية السعودية والتي تساهم في مساندة المواطنين السعوديين والعاطلين والمتقاعدين عن أعمالهم ومساعدتهم في تكفية تطالبهم واحتياجاهم الدنياوية بتوفير مبلغ وقدرة ألفين ريال سعودي كل شهر ولمدة عاماً كاملاً أي 2000 ريال كل شهر ولمدة 12 شهراً حتي يحصل المستفيد علي عمل ولتحفيزه للبحث عن عمل.

برنامج حافز

يحظي برنامج حافز بالمملكة العربية السعودية بالتمويلات المستمرة من البنوك السعودية، حيث يعتبر البرنامج من أهم المعونات المالية والتحفيزات التي تحفز الشباب السعوديين عن البحث عن العمل، لذا يجب التعرف علي شروط التسجيل في البرنامج، وهي علي النحو الأتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. ألا يقل العمر عن 20 سنة كحد أدني، ولا يزيد 60 سنة. ألا يكون المتقدم طالب. ألا يكون المتقدم معوق جسدياُ يعطله عن العمل. أن يكون المتقدم ليس لدية وظيفة أو عمل بأي قطاع سواء عام أو خاص. ألا يكون المتقدم يأخذ تعويضات أو معاشات من أي جهة. ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري. ألا يكون المتقدم لدية دخل يفوق 2000 ريال. ألا يقل 3 شهور عن ترك المتقدم العمل إذا كان لديه عمل من قبل. أن تمر 6 شهور علي التخرج إذا كان المتقدم طالباً.

طريقة التسجيل في حافز

هناك طرق مساعدة مالية عديدة في المملكة العربية السعودية كتقديم طلب للديوان الملكي بطلب مساعدة مالية عند الحاجة الي ذلك، أو المساعدات المقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال السعودية وقد وضحنا لكم زوار موقعنا طريقة الحصول علي تلك المساعدات في مقالات سابقة، والآن نقدم لكم طريقة التسجيل في برنامج حافز والاستفادة من المعونة المالية التي يقدمها في عدة خطوات، تتم كالتالي: