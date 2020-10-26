ميركل تعتزم إغلاق ألمانيا جزئيا لمواجهة كورونا 

ذكرت صحيفة "بيلد"، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تخطط "لإغلاق جزئي" يشمل الحانات والمطاعم لإبطاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن المتاجر قد تظل مفتوحة مع قيود معينة بموجب خطة ميركل، التي ستناقشها مع وزراء ألمانيا الـ16 يوم الأربعاء.

من الجدير ذكره أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في ألمانيا حتى الآن تجاوز 437 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 10138، وفق موقع worldometers.