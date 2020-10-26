واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران ووزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفظ الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.
وأعلنت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط.
كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".
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