أوروبا تواجه مصيرا غامضا بسبب فيروس كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الاثنين أقل زيادة في حالات فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية، كما تم إجراء عشرات الآلاف من المسحات الأقل في الـ 24 ساعة الماضية.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المعروفة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الوباء إلى الآن 542،789.

من جانبها تخطط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لـ "إغلاق جديد" سيركز بشكل أساسي على إغلاق الحانات والمطاعم لإبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الاثنين أن المتاجر قد تظل مفتوحة مع بعض القيود بموجب خطة ميركل، والتي ستناقشها مع رؤساء وزراء ألمانيا الستة عشر .

وحذر الخبراء من أن فرنسا "فقدت السيطرة على الوباء" ، حيث قال الدكتور إريك كاومس ، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس ، إن البلاد بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى مع استمرار ارتفاع الحالات.

وقال لإذاعة فرانس انفو"فقدنا السيطرة على الوباء لكن ذلك لم يبدأ بالأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل".

ذكر الدكتور جان فرانسوا دلفريسي ، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس ، إن البلاد في "وضع صعب للغاية ، بل حرج".

وقال لراديو ار تي ال "ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا في المجلس العلمي يقترب من 100 ألف - ضعف هذا العدد. بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض ، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة." .

أعلنت فرنسا حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الشهر وفرضت المزيد من القيود منذ سبتمبر في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات الفرنسية ، ويشغل مرضى COVID-19 أكثر من نصف أسرة العناية المركزة.

وتجاوز عدد الوفيات المؤكدة المرتبطة بـ COVID-19 في أوروبا 250 ألفًا ، وفقًا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز ، والذي يقدر الإجمالي العالمي بأكثر من 1.1 مليون.