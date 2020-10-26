الحكومة الكويتية: استمرار الإساءات للأديان والرسل يشعل روح الكراهية والعنف

حذر مجلس الوزراء الكويتي من مغبة استمرار الاساءات إلى الأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية، مؤكدا أنها تشعل روح الكراهية والعداء والعنف، وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.
وأضاف (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أنه تابع باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد تأييده للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء، وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات.
وشدد على خطورة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب، لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعته السمحاء الرافضة للإرهاب، فضلا عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم.
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