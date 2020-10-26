خلال يوم.. بريطانيا تسجل أكثر من 20 ألف حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 102 حالة وفاة و20,890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 873800 حالة، فيما بلغ عدد وفيات 44896 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بكورونا، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الاثنين، بأن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، تخطط لفرض إغلاق جزئي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن الإغلاق سيشمل الحانات والمطاعم، حيث تعتقد الحكومة الألمانية أن هذا الإغلاق من شأنه أن يساهم في إبطاء الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإغلاق لن يشمل المحلات التجارية، حيث يمكن لباقي المحلات أن تظل مفتوحة طالما تتبع القيود التي ستفرضها الحكومة بموجب "خطة ميركل" التي سيتم مناقشتها مع رؤساء الولايات الألمانية الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.