إسبانيا تسجل 52 إصابة جديدة و279 وفاة بفيروس كورونا

وقالت الصحة الإسبانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ مليون و98 ألفا و320 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 35,031 حالة وفاة.
ودخلت إسبانيا في ثاني حالة طوارئ في البلاد منذ أمس، مما يتيح فرض الحجر الصحي الليلي في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري.
وواجهت الحكومة الإسبانية ردود فعل عنيفة اليوم حول خططها لوضع البلاد في حالة طوارئ لمدة 6 أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن تلك المدة طويلة جدًا، فيما قال علماء الأوبئة إن هذه الخطوة قد تكون متأخرة للغاية، ورفض بعض المواطنين الالتزام بحظر التجوال الليلي.
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