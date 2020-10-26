تمويل شخصي سريع يصل الي 500.000 ألف ريال سعودي

يبحث كثير من المواطنين السعودين والمقيمين في المملكة علي تمويلات شخصية وفورية وبدون تحويل الراتب الشخصي وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة الذي يمر بها كثير من الشعب السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بسبب فيرس كرونا المستجد الذي انتشر مخوراً في العالم كله وفي المملكة العربية السعودية، مما أدي الي حظر التجوال وتعطل المصالح الحكومية والخاصة، وقفل المحلات التجارية، لذلك يبحث كثير من المواطنين السعودين علي تمويلات سريعة وفورية تعينهم علي متطلبات الحياه الصعبة، لذلك سنقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري عروض مميزة من البنك الأهلي التجاري لكي يتم الحصول علي تمويل شخصي وفوري بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل. شروط الحصول علي تمويل شخصي وفوري من البنك الأهلي التجاري يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً، وألا يقل عن 18 عاماً لكي يتم الموافقة علي طلب التمويل. أن لا يقل مدة خدمة العمل عن شهر كامل للحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري. أن لا يقل الدخل الشهري علي ثلاثة ألاف ريال سعودي لكي يتم الموافقة علي الحصول علي التمويل. يجب أن يقدم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات ويكون عن طريق فرع من فروع البنك الأهلي التجاري ويجب أن يكون أقرب فرع للعميل. كيفية الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري يجب أن يقوم العميل بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري لكي يقدم الطلب

يجب أن يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أن يقوم المتقدم للتمويل بتحديد مواصفات التمويل الشخصي، كالمبلغ التي تريد الحصول عليه، ونسبه الربح في العام، وطريقة السداد.

يجب أن يكون معدل النسبة في العام تبدأ من ثلاثون في المائة، تصل مدة التمويل الي 60 شهر.

نسبة الرسوم 1 في المائة من مبلغ التمويل الكلي، وأن لا تزيد عن خمسة ألاف ريال سعودي، مزايا تمويل البنك الأهلي التجاري من أفضل التمويلات في المملكة العربية السعودية حيث أنه خاضع للشريعة الإسلامية وأنها قروض إسلامية.

يقدم البنك الأهلي التمويلات للمواطن السعودي أو القيمين في المملكة لكي يعينهم علي متطلبات الحياه، ولكن إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة.

إن القروط التي يقدمها البنك الأهلي قروض كبيرة تصل الي 500.000 ريال سعودي. شروط الحصول علي تمويل شخصي وفوري من البنك الأهلي التجاريكيفية الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري

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