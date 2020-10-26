تونس.. اتحاد كرة القدم يجر نائبا محسوبا على النهضة للقضاء

تصاعدت الخلافات بين رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء والنائب بالبرلمان ياسين العياري بشكل غير مسبوق على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التصرف المالي والإداري واستغلال نفوذ وجهها النائب لرئيس الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي، وفجرت ضجة كبرى في الأوساط الرياضية والقضائية والسياسية على حد السواء.

واندلع الخلاف إثر مطالبة ياسين العياري النائب عن كتلة "أمل وعمل" في البرلمان، وزير الرياضة بعزل رئيس الاتحاد على خلفية شبهات فساد تتعلق به.

كما نشر النائب تدوينات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اتهم فيها وديع الجريء بسوء التصرف المالي والإداري واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب للمصلحة الشخصية وهو ما اعتبره الاتحاد محض افتراءات.

وقرر اتحاد الكرة تحويل الأمر للقضاء للرد على ما اعتبره ادعاءات باطلة حسب بيان نشره مساء الأحد، وقال فيه إنه رفع قضية عدلية من طرف الجامعة ورئيسها ضد النائب ياسين العياري لعدة جرائم ارتكبها في حقهم مع مطالبته بالتخلي التلقائي عن الحصانة البرلمانية.

وتابع الاتحاد في بيانه: "تبعا للتدوينات الصادرة عن ياسين العياري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولتصريحاته في ما له علاقة بموضوع الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيسها وديع الجريء وتبعا لما تضمنته تلك الأقوال من إساءة وتجن صارخ وتعمد لكيل الاتهامات جزافا ومس للأعراض، وهو ما يعتبر تشهيرا لغايات معلومة الدوافع، فقد قرر رئيس الجامعة في حقه شخصيا وفي حق جامعة كرة القدم التشكي جزائيا بالسيد ياسين العياري من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات والقذف العلني والادعاء بالباطل والإيهام بجريمة".

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد النائب ياسين العياري إلى تحمل مسؤولية أفعاله وعدم التستر وراء الحصانة للإفلات من ذلك ومطالبته بالتخلي تلقائيا عن الحصانة البرلمانية.

بدوره مضى نائب البرلمان في التأكيد على امتلاكه لعديد الوثائق والمؤيدات التي تدين رئيس اتحاد الكرة وعددا من معاونيه في ارتكاب جرائم فساد واستغلال نفوذ مضيفا أن هدفه من إثارة تلك الملفات هو محاربة ظاهرة الفساد الرياضي في البلاد.

واستأثرت "الحرب المعلنة" بين المسؤول الأول عن الكرة التونسية ونائب البرلمان المقرب من حركة النهضة باهتمام متزايد في الأوساط الرياضية والسياسية، واعتبر عدد من الملاحظين أن القضية لا تعدو أن تكون "تصفية حسابات سياسية وحزبية" ومحاولة من بعض الأحزاب لإعادة التموقع في الساحة السياسية في الفترة الراهنة خصوصا أن النائب ياسين يبدو طرفا مقربا من حركة النهضة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي هشام حاجي، إلى أن تدخل نائب البرلمان في أية مسألة يعطيها بالضرورة بعدا سياسيا فما بالك حين يتعلق الأمر بكرة القدم وبشخصية كرئيس الاتحاد وديع الجريء.

وقال حاجي لسكاي نيوز عربية: "من المؤكد أن لهذه القضية تداعيات على المشهد السياسي ذلك أن وديع الجريء يجيد اللعب على حبال السياسة بل رشحه عدد من الأحزاب لرئاسة الحكومة و هذا ما يمنح لتحرك ياسين العياري بعدا سياسيا لا يمكن تجاهله".

وفي المقابل يرى ملاحظون أن رئيس للاتحاد التونسي لكرة القدم يحظى بدعم حركة النهضة ويتمتع بحصانة من قبل رئيسها راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان، واستنكر عدد من النشطاء أن تكون النهضة قد اخترقت الكرة في تونس مطالبين بالفصل بين السياسة والرياضة.

جدير بالذكر أن النائب بالبرلمان ياسين العياري وهو ناشط سياسي ومدون ومهندس شبكات إعلامية، فاز في انتخابات البرلمان في 2018 ثم 2019 وهو نائب شعب عن قائمة أمل وعمل المستقلة لكنه يوصف في الساحة السياسية بأنه مقرب جدا لحركة النهضة.

وتشهد علاقة الاتحاد التونسي لكرة القدم ببعض الأندية والمسؤولين توترا شديدا بسبب ما اعتبروه "تعسفا في تسليط عقوبات مجحفة في حق الأندية التي لم تعلن ولاءها له وإمعانا في التفرد بالقرارات داخل الاتحاد."

وفي 17 أكتوبر الجاري، اتخذ اتحاد كرة القدم عقوبة وصفت بالتاريخية في حق نادي هلال الشابة الناشط بالدرجة الأولى وذلك بتجميد عضويته وإنزاله للدرجة الرابعة بذريعة عدم خلاص رسوم التسجيل في الموسم الجديد 2020 ـ 2021.

وأفرز القرار ردود فعل عنيفة في الأوساط الرياضية والاجتماعية في مدينة الشابة (وسط البلاد ) وأسفر عن أعمال عنف وتخريب وإغلاق للطرقات احتجاجا على العقوبة الظالمة في حق ناديهم على حد وصفهم.

وقبل ذلك كان رئيس الاتحاد التونسي للعبة وديع الجريء دخل في سجال ساخن مع مواطنه طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد أن طالب الأخير اتحاد الكرة بتزكيته من أجل الترشح لمنصب رئيس لـ "كاف" ولكن الجريء أعلن عدم تزكية مواطنه في انتخابات الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 12 مارس 2021 في العاصمة المغربية الرباط.