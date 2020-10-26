منتخب الأردن يستدعي 8 محترفين بالخارج

وجه الجهاز الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، الدعوة لـ8 محترفين في الخارج للالتحاق بمعسكر النشامى المقرر من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل في دبي استعدادا لمواجهة العراق وسوريا وديا.

وأوضح مدير المنتخب أسامة طلال، أن الاتحاد الأردني أرسل الاثنين، كتبا رسمية للأندية التي يمثلها أنس بني ياسين، خليل بني عطية، يوسف الرواشدة وبهاء فيصل، عدي الصيفي وبهاء عبد الرحمن بالكويت، موسى التعمري في بلجيكا، وياسين البخيت بالإمارات، لضمان التحاقهم بالمعسكر الذي يقام ضمن أيام فترة التوقف الدولية.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للنشامى في الأول من الشهر المقبل، فيما تبدأ التدريبات بالثامن من الشهر نفسه في دبي، ثم لقاء العراق وديا في 12 منه، وبعده بأربعة أيام المواجهة الثانية أمام سوريا.

ويأتي تجمع منتخب "النشامى" بعد نحو عام كامل منذ آخر ظهور له في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد الفوز على تايوان 5-صفر في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم إرجاء التصفيات حتى إشعار آخر، في ظل جائحة كورونا التي حالت أيضاً دون تجمع المنتخب خلال الشهرين الماضي والحالي.

يذكر أن منتخب الأردن ينتظر مواجهة الكويت ونيبال وأستراليا ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته، بالشراكة مع الكويت (10 نقاط لكل منهما)، بفارق نقطتين خلف استراليا المتصدرة، وأمام نيبال الرابعة (3 نقاط) وتايوان من دون رصيد.