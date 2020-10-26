أكسفورد : لقاحنا لعلاج كورونا أثار استجابة مناعية بين الشباب وكبار السن

وقال المتحدث باسم أسترازينيكا: "من المشجع أن نرى استجابات مناعية مماثلة بين كبار السن والشباب البالغين"، مضيفة أن "النتائج تدعم الأدلة على سلامة اللقاح واستجابته المناعية".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوضحت جامعة أكسفورد، أن هذه البيانات تأتى من أول التجارب السريرية لما يسمى المرحلة الثانية.

ودخل اللقاح التجريبي مرحلة تجارب سريرية أوسع تسمى المرحلة 3، التى تسبق طرحه على السلطات لنيل الموافقة على تسويقه.

وأعلنت شركة أسترازينيكا، الجمعة، أن التجارب السريرية استؤنفت أيضًا فى الولايات المتحدة بعد تعليقها إثر إصابة مشارك فيها بالفيروس، منذ أكثر من ستة أسابيع.

ومن المتوقع صدور نتائج تجربة اللقاح هذا العام، وهو أحد أكثر المشاريع تقدمًا فى العالم وواحد من عشرة لقاحات تختبر على عشرات الآلاف من المتطوعين فى المرحلة الثالثة من التجارب مع مشاريع من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا.

وباعت المجموعة الصيدلانية مئات الملايين من الجرعات مسبقاً فى عدة قارات، ووقعت شراكات مع منتجين آخرين لإنتاج الجرعات محليًا، إذ يصل الطلب المتوقع على اللقاح إلى مليارات الجرعات.