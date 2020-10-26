عاجل.. انفجار وسط مدينة هاطاى جنوب تركيا

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، أشار والى مدينة هاطاى التركية، رحمى دوغان، إن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، مضيفا أنه "لاتوجد خسائر فى الأرواح، وقوات الأمن لاتزال تلاحق أحد الإرهابيين المشتبه فيهم".

وأضاف: "حاولت قوات الأمن إيقاف شخصين للتفتيش فى منطقة إسكندرون بوسط هاطاى، فلم يستجيبوا وحصلت مطاردة"، لافتًا إلى أن "أحدهم فجر نفسه والثانى لا يزال فى حالة فرار".