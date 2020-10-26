عقوبات أمريكية جديدة على قطاع النفط الإيرانى 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيرانى، مشيرة إلى أن إيران تستغل إيرادات النفط لدعم الإرهاب وبرنامجها النووى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقالت الوزارة، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تشمل شركتى النفط والناقلات الإيرانيتين، كما طالت العقوبات كيانات وأفراد مرتبطين بقطاع النفط الإيرانى. وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية شملت 4 أشخاص متورطين ببيع البنزين الإيرانى لفنزويلا. وأوضحت الوزارة الأمريكية أن العقوبات تستهدف قطع الإيرادات عن الحرس الثورى الإيرانى. وفى 8 أكتوبر الجارى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالى من الاقتصاد الإيرانى خاضع للأمر التنفيذى 13902". وفى 24 سبتمبر الماضى، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت قاضيا قالت إنه ضالع فى قضية مصارع إيرانى أُعدم بحكم محكمة.

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