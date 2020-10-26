هيلارى : التفكير فى ولاية ثانية لترامب يجعلنى أشعر بالغثيان

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2016 هيلارى كلينتون، إن التفكير فى ولاية ثانية مع الرئيس دونالد ترامب يجعلها تشعر بالغثيان الشديد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وخلال مشاركتها فى "New York Times Opinion podcast"، قالت كلينتون: "لا يمكننى التفكير فى فوزه، لذا دعونا نبدأها بذلك.. أشعر بالغثيان بكل معنى الكلمة لأننى أعتقد أنه سيكون لدينا أربع سنوات أخرى من سوء المعاملة والتدمير لمؤسساتنا، والإضرار بمعاييرنا وقيمنا، وتقليل قيادتنا.. والقائمة تطول". وفى هذا العام الانتخابى، أعلنت كلينتون عن تأييدها للمرشح الديمقراطى جو بايدن، ونائبته فى الانتخابات السناتور كامالا هاريس، كما ساعدت فى جمع الملايين لحملتها.

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