وسط أزمة كورونا.. قرار مفاجئ من ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن أنه لا يستبعد إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، بعد إعلان خروجه منها في وقت سابق من العام الجاري.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، إنه قد يتخذ قرارًا بشأن إعادة واشنطن إلى صفوف منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة ستكون بشرط تخفيض مساهمة أمريكا داخل المنظمة.

وأضاف "نحن ندفع 500 مليون دولار كل عام للمنظمة والصين 39 مليونا ومع ذلك فإن الصين تستفيد من المنظمة كثيرًا".

وتابع: "أعدكم بشيء واحد. سنعود في وقت ما إلى المنظمة وحينها سنعود بنقود أقل بكثير. لا يجب علينا دفع 500 مليون دولار".

وأردف: "لدى الصين 1.5 مليار شخص ويدفعون 39 مليون دولار ولدينا 325 مليون شخص وندفع 500 مليون دولار.. وفي النهاية إنها صفقة مالية رائعة لمنظمة الصحة العالمية".

وكان ترامب أعلن عن نيته الخروج من المنظمة في مايو الماضي، بعد أن اتهم الصحة العالمية بأنها خاضعة لسيطرة الصين عقب انتشار وباء كورونا.

وبرغم دعوات الاتحاد الأوروبي ومناشدته لترامب بعدد الخروج، أكد الرئيس الأمريكي أنه سينسحب ويعيد توجيه الأموال المخصصة للمنظمة إلى مكان آخر.

وأبلغ ترامب الأمم المتحدة والكونجرس في وقت سابق بنواياه إلى أن خرجت البلاد من المنظمة.