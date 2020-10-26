بومبيو يعلق على قرار توسيع لائحة العقوبات ضد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن بلاده تفرض عقوبات ضخمة على إيران في إطار مكافحتها للإرهاب.
وأضاف "بومبيو"، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "يرهن النظام الإيراني بنفطه مغامرات الحرس الثوري الإيراني المزعزعة للاستقرار بدلا من تحسين ظروف شعبه".
وتابع "الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات كبيرة على مؤسسات الطاقة الإيرانية لتقديمها الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية من بينهم، وزير البترول الإيراني، بيجن زنكنة، لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الحزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها أضافت زنكة والشركة القومية الإيرانية للنفط، والشركة القومية الإيرانية للنقل، إلى القائمة السوداء، مشيرة إلى أن الجهات والشخصيات المذكورة تعتبر من الداعمين الرئيسيين للحرس لثوري الإيراني.
وتأتي تلك العقوبات عقب إعلان وزير النفط الإيراني عن بدء عصر النفط مقابل البضائع، كاشفًا عن خطة الحكومة الإيرانية لاستبدال النفط بالسلع في محاولة للخروج من الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران.
وأكد وزير البترول الإيراني بيجن زنكنه أن الرئيس الإيراني حسن روحاني صادق على الخطة.
وقال زنكنة إن روحاني وافق على اقتراحهم بإنشاء "قناة موحدة" لاستيراد السلع مقابل النفط، مضيفا "سنبدأ العمليات الأسبوع المقبل".
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