بومبيو يعلق على قرار توسيع لائحة العقوبات ضد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن بلاده تفرض عقوبات ضخمة على إيران في إطار مكافحتها للإرهاب.

وأضاف "بومبيو"، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "يرهن النظام الإيراني بنفطه مغامرات الحرس الثوري الإيراني المزعزعة للاستقرار بدلا من تحسين ظروف شعبه".

وتابع "الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات كبيرة على مؤسسات الطاقة الإيرانية لتقديمها الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".