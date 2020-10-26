أرمينيا تعلن إسقاط طائرتين لـ أذربيجان فى قره باغ

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أكد فى وقت سابق من اليوم، أن الشعب الأرمينى مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع فى قره باغ، مشددًا فى الوقت ذاته على أنه لن يقبل الاستسلام.
وأشار باشينيان، إلى أن أرمينيا قبلت بـ 3 اتفاقات للهدنة، قائلاً: أريد أن ندرك جميعًا إدراكا تاما أن أذربيجان لا ترغب فى قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة، بل تريد استسلام قره باغ التى تسكنها أغلبية من العرقية الأرمينية.
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