ترامب : خطة بايدن إعدام اقتصادى

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سياسات البيئة والطاقة التى أعلنها منافسه جو بايدن، المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، محذرًا من أجندة خصمه التى ستؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى وإصابة الاقتصاد بالشلل.





وخلال جولته فى ولاية بنسلفانيا، اليوم الإثنين، قال ترامب لمؤيديه: "خطة بايدن هى عقوبة إعدام اقتصادية"، موجهًا انتقاداته لمقترح المرشح الديمقراطى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، والتحول إلى اقتصاد صديق للبيئة. ولدى مقولة ترامب بأن بايدن سيستورد "طواحين هواء مصنوعة فى ألمانيا والصين"، ثارت صيحات استهجان قوية من الجمهور، فيما تعهد ترامب بدعم صناعات الفحم والتكسير الهيدروليكى. كما أشاد ترامب، بانسحابه من اتفاق باريس للمناخ، مذكرًا للحشد بأن بايدن وعد بالعودة للانضمام إلى الاتفاقية العالمية.

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