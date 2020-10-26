إسبانيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت بواقع 52188 حالة بموجب حصيلة اليوم الاثنين.
ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و98320 حالة.
وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 279 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35031، حسب الوزارة.
وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من أمس الأحد مما سمح بفرض حظر تجول ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.
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