محملة تركيا المسئولية.. أرمينيا تحذر من ظهور "سوريا جديدة" في منطقة القوقاز

دعا الرئيس الأرمني، أرمين ساركيسيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الخروج من منطقة جنوب القوقاز.

وقال ساركيسيان في مقالة كتبها بصحيفة "ذا ناشيونال" إن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على تركيا لإجبارها على الخروج من المنطقة بأسلحتها ومرتزقتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الضغط على أذربيجان لإجبارها على الالتزام بنظام وقف إطلاق النار.

وأضاف: "الحرب المعلنة من جانب تركيا وأذربيجان ضد شعبي تهدد بظهور سوريا جديدة في القوقاز، ما سيؤدي إلى زيادة التوتر والتصعيد الخطير في المنطقة كلها.

وأشار ساركيسيان إلى أن هناك جنرالات أتراك وضباط وخبراء عسكريين يعملون في أذربيجان ويستخدمون مقاتلات إف-16 والطائرات المسيرة في الحرب بكاراباخ.

وتابع: "كل يوم، تقصف هذه المركبات القاتلة كاراباخ، وحتى أراضي أرمينيا. وقد تم استخدام أسلحة فتاكة مثل القنابل العنقودية على نطاق واسع لأكثر من ثلاثة أسابيع ضد المدنيين، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، والمستشفيات والمنازل وحتى الحضانات".