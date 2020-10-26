أسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية من مصرف الراجحي ورابط التقديم

نتكلم اليوم أصدقائي الأعزاء عن مصرف الراجحي وهو أحد أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل وأكثرها انتشارا يضم مصرف الراجحي العديد من الفروع داخل وطننا العربي وخاصه داخل مملكتنا الحبيبة التي نعيش سويا فيها تحت سماء واحدة أكثر من خمسمائة فرع فهو مصرف سعودي تأسس عام 1957و يعد مصرف الراجحي من أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة ويبلغ رأس ماله 25 مليار ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية أحكام ولوازم الشريعة الإسلامية وقام بتأسيسها كلا من صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي وبدأ مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية مهام عمله عام 1957 ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية البنكية والتي تسهل علي المواطنين تنفيذ كل احتياجاتهم المالية والتعاملات البنكية المصرفية في أسرع وقت ممكن وبطرق بسيطة تيسر علي المواطنين وتوفر لهم المجهود وادخار المال

التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي ورابط التقديم

يعد التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي من أساسيات التمويلات داخل المصرف حيث يضم المصرف العديد من التمويلات اللازمة لجعل الحياه أكثر تيسيرا علي المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

ألا يقل سن العميل المراد تمويله عن 22 عام علي الأقل

أن يكون قادر علي دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه للمصرف

أن يكون صافي راتب العميل شهريا لا يقل عن ثلاثة الآف ريال سعودي

أن يقوم العميل بتحويل الراتب علي المصرف أو عدم التحويل فهناك أكثر من ميزه

الشروط اللازم توافرها لتقديم طلب تمويل من مصرف الراجحيالتمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي

يعد التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي احد أهم الخدمات التي يقدمها البنك منذ بداية نشاطه المصرفي داخل المملكة العربية السعودية وبفوائد بسيطه وقد تكون شبه منعدمة وتكون خاضعه لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وهذه المبالغ التي تمنح للعملاء تكون ذات أهمية في تلبيه احتياجات كل المواطنين والمقيمين داخل المملكة

الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي

يرجي كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاصة بالعميل المستعلم

التوجه إلي أيقونة الاستعلام عن التمويل الشخصي

هناك ثلاثة أنواع من التمويل الأول التمويل الشخصي (وطني) والثاني تمويل وطني مرن والثالث تمويل بضمان العقار

يتوجب علي المواطن تسجيل استمارة تقديم طلب التمويل

تسجيل المعلومات الشخصية ثم تسجيل معلومات العميل المالية ثم بعد ذلك تسجيل رقم هاتف الجوال

الاستعلام عن التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي ورابط الاستعلام