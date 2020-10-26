أسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية من مصرف الراجحي ورابط التقديم

نتكلم اليوم أصدقائي الأعزاء عن مصرف الراجحي وهو أحد أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل وأكثرها انتشارا يضم مصرف الراجحي العديد من الفروع داخل وطننا العربي وخاصه داخل مملكتنا الحبيبة التي نعيش سويا فيها تحت سماء واحدة أكثر من خمسمائة فرع فهو مصرف سعودي تأسس عام 1957و يعد مصرف الراجحي من أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة ويبلغ رأس ماله 25 مليار ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية أحكام ولوازم الشريعة الإسلامية وقام بتأسيسها كلا من صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي وبدأ مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية مهام عمله عام 1957 ويتمتع مصرف الراجحي بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية البنكية والتي تسهل علي المواطنين تنفيذ كل احتياجاتهم المالية والتعاملات البنكية المصرفية في أسرع وقت ممكن وبطرق بسيطة تيسر علي المواطنين وتوفر لهم المجهود وادخار المالالتمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي ورابط التقديم
يعد التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي من أساسيات التمويلات داخل المصرف حيث يضم المصرف العديد من التمويلات اللازمة لجعل الحياه أكثر تيسيرا علي المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعوديةالشروط اللازم توافرها لتقديم طلب تمويل من مصرف الراجحي
- ألا يقل سن العميل المراد تمويله عن 22 عام علي الأقل
- أن يكون قادر علي دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه للمصرف
- أن يكون صافي راتب العميل شهريا لا يقل عن ثلاثة الآف ريال سعودي
- أن يقوم العميل بتحويل الراتب علي المصرف أو عدم التحويل فهناك أكثر من ميزه
يعد التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي احد أهم الخدمات التي يقدمها البنك منذ بداية نشاطه المصرفي داخل المملكة العربية السعودية وبفوائد بسيطه وقد تكون شبه منعدمة وتكون خاضعه لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وهذه المبالغ التي تمنح للعملاء تكون ذات أهمية في تلبيه احتياجات كل المواطنين والمقيمين داخل المملكةالاستعلام عن التمويل الشخصي داخل مصرف الراجحي ورابط الاستعلام
- الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي
- يرجي كتابه رقم الهوية أو تحقيق الشخصية الخاصة بالعميل المستعلم
- التوجه إلي أيقونة الاستعلام عن التمويل الشخصي
- هناك ثلاثة أنواع من التمويل الأول التمويل الشخصي (وطني) والثاني تمويل وطني مرن والثالث تمويل بضمان العقار
- يتوجب علي المواطن تسجيل استمارة تقديم طلب التمويل
- تسجيل المعلومات الشخصية ثم تسجيل معلومات العميل المالية ثم بعد ذلك تسجيل رقم هاتف الجوال
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