منظمة الصحة العالمية : لا يوجد حل سحري لفيروس كورونا أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا مستقر ولا توجد به طفرات حتى الآن، داعية إلى عدم الاستسلام للفيروس الذي تعتمد مكافحته على جهود الحكومات، وتفهُّم كل شخص في المجتمع بأن لديه دوراً يجب أن يؤديه في هذا الخصوص.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيكوف، خبيرة منظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في جنيف امس - إن هناك فريق عمل مختصاً بمتابعة الفيروس منذ شهر يناير الماضي، وما إذا كانت هناك طفرات به يمكن التعرف إليها في الاختبارات.

من جانبه، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، إن استباق الفيروس باتخاذ الإجراءات اللازمة أمر مهم للغاية من أجل السيطرة على أي تفشٍ له أو زيادة في الأعداد، لافتاً إلى أن المشكلة في البلدان الأوروبية مع الارتفاع الكبير الحالي في عدد الإصابات هو أن الدول موجودة ضمن تجمع للتكامل الاقتصادي، ما يجعل من الصعب اتخاذ نهج متماسك بين هذا العدد من الدول، ورأى أن الأمر ربما يحتاج إلى بعض الإجراءات فيما يتعلق بالحركة أو البقاء في المنزل.

بدوره، أكد الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عدم وجود حل سحري للتصدي لجائحة كورونا، إلا أنه شدد على ضرورة عدم الاستسلام للفيروس.

وقال: "يمكن للأطفال الذهاب إلى المدارس، وأن تظل المحلات مفتوحة، لكن ذلك في إطار من إجراءات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات المعروفة الآن".

وأكد الدكتور تادروس أن القلق مما يعرف بقومية اللقاحات أو احتكار دولة ما للقاح لديها ليكون من أجل شعبها فقط، قد تراجع بعد انضمام ما يقارب 150 دولة إلى "مرفق كوفاكس" الذي سيضمن توزيعاً عادلاً للقاحات على البلدان في هذا المرفق.

(وكالات)

