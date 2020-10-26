الزمالك يعبر الإسماعيلي ويضمن "الوصافة"

ضمن الزمالك وصافة الدوري المصري والتأهل لمسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه الإسماعيلي 3-1 في القاهرة، الاثنين، بافتتاح المرحلة 34 الأخيرة.

وسجل ثلاثية الزمالك مصطفى محمد (11) والكونغولي الديمقراطي كابونغو كاسونغو (24) والبديل المغربي أشرف بنشرقي (73)، فيما سجل هدف الإسماعيلي البديل وجيه عبد الحكيم (84).

وأنهى الزمالك صراعه الذي ظل حتى المرحلة الأخيرة مع بيراميدز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأخير الذي تبقى له مباراة مع المقاولون العرب سيخوضها السبت، علما أن الزمالك سيفقد 3 نقاط بسبب غيابه عن مواجهة الذهاب أمام غريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب.

وفي المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفضل مدرب الزمالك البرتغالي جيمي باتشيكو إراحة عناصره الأساسية، التونسي فرجاني ساسي العائد من الإصابة بفيروس كورونا، ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم (أوباما) لعدم الجاهزية، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز ذهابا 1-صفر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الأحد قبل الماضي.

وسيطر الفريق الأبيض على أغلب فترات الشوط الأول، وضغط هجوميا سعيا لإحراز هدف مبكر وهو ما تحقق عن طريق مصطفى محمد بعدما تلقى تمريرة من طارق حامد، سددها من تحت جسد الحارس محمد فوزي (11).

وواصل لاعبو الزمالك تفوقهم رغم مشاركة عدد من البدلاء والعائدين من الإصابة، يتقدمهم قائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي صنع الهدف الثاني لكاسونغو بعرضية متقنه، سددها الأخير في المرمى الخالي (24).

وحاول لاعبو الإسماعيلي العودة في النتيجة عن طريق الناميبي بينسون شيلونغو وعبد الرحمن مجدي، وأنقذ حارس الزمالك محمد أبو جبل مرماه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة بالخطأ لمدافعه محمد عبد الغني (56).

ورد البديل أحمد سيد (زيزو) بتسديدة قوية أبعدها محمد فوزي بصعوبة (71)، قبل أن يسجل بعدها بدقيقة واحدة بنشرقي الهدف الثالث بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لإمام عاشور.

واستغل البديل وجيه عبد الحكيم خطأ أبو جبل في الإمساك بكرة عرضية، فسددها وارتدت إليه من القائم ليتابعها داخل المرمى الخالي (84).