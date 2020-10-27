الصين تسجّل 20 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجّل 20 إصابة جديدة بكوروناأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة و161 حالة إصابة بلا أعراض بكوفيد-19 في 25 أكتوبر بعد زيادة في حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا تسجيل 161 حالة إصابة جديدة من دون أعراض منها 138 حالة منقولة محليا.

وبدأت مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ أول أمس السبت إجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص بعد اكتشاف مريض بدون أعراض في مصنع للملابس.

وسجلت 137 حالة أخرى بلا أعراض في 25 أكتوبر نتيجة الاختبارات التي تجرى.

وقالت اللجنة إنه في المجمل بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 85810 حالات بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

(رويترز)

