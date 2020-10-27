مقاتلة روسية تعترض مقاتلتين فرنسيتين فوق البحر الأسود

وقال المركز فى بيان له، اليوم الاثنين، إن وسائل الدفاع الجوى التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية رصدت هدفين قرب الأجواء الروسية.

وأقلعت مقاتلة "سو-27" لتحديد هوية الهدفين ومنهما من انتهاك الأجواء الروسية، وبعد التأكد من أن الهدفين هما مقاتلتان من نوع "ميراج 2000" للقوات الجوية الفرنسية، رافقتهما المقاتلة الروسية فوق مياه البحر الأسود حتى غيرتا مسارهما بعيدا.