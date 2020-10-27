تصريح مثير للجدل من وزير التجارة الفرنسي حول حملة مقاطعة منتجات بلاده

رغم انتشار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في عديد من الدول العربية على نطاق واسع، أكد وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تخشى ولا تتوقع احتمال مقاطعة منتجاتها.

وتحدث ريستر عن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في دولة المغرب قائلًا "إن باريس لا تخشى ولا تتوقع احتمال مقاطعة المنتجات الفرنسية هناك"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وردًا على دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية في تركيا، أوضح ريستر أن باريس لا تعتزم مقاطعة المنتجات التركية، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل المحادثات والعلاقات مع أنقرة.

وتواصلت في الأيام الأخيرة الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب وعدد من البلدان العربية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية قائمة الأكثر رواجا على "تويتر"، وتفاعل معه الآلاف.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بوقت سابق الدول الإسلامية بالتخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية سماح الحكومة الفرنسية لأصحاب اليمين المتطرف في فرنسا بنشر صور مسيئة للرسول، واعتبرت أن "هذه الدعوات للمقاطعة غير مبررة ويجب وقفها فورا".

وتصدرت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية، اهتمامات الإعلام الفرنسي عقب تصريحات من الرئيس إيمانويل ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي. وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن هناك "عاصفة" ضد المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط خلال الـ48 ساعة، موضحة أنها تتسع بشكل كبير في الدوائر الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.