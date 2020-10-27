أول تعليق من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة

علقت إيران مساء اليوم الاثنين، على العقوبات الأمريكية، التي فرضتها واشنطن على إيران، بسبب استمرار الأخيرة في نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقال وزير البترول الإيراني، بيجن زنكنة، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده، هي "رد فعل على هزيمة واشنطن في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".
ورد زنكنه على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، بأنه لا يمتلك أي أرصدة خارج إيران تشملها العقوبات الأمريكية، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية لن تتمكن من إيقاف صناعة النفط الإيرانية".
وأضاف: "عهد الأحادية في العالم قد ولي وصناعة النفط الإيرانية لن تتوقف... روحي ومالي وماء وجهي فداء لإيران".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية من بينهم، وزير البترول الإيراني، بيجن زنكة، لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الحزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها أضافت زنكة والشركة القومية الإيرانية للنفط، والشركة القومية الإيرانية للنقل، إلى القائمة السوداء، مشيرة إلى أن الجهات والشخصيات المذكورة تعتبر من الداعمين الرئيسيين للحرس لثوري الإيراني.
وتأتي تلك العقوبات عقب إعلان وزير النفط الإيراني عن بدء عصر النفط مقابل البضائع، كاشفًا عن خطة الحكومة الإيرانية لاستبدال النفط بالسلع في محاولة للخروج من الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران.
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