تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب إهانات أردوغان

تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وارتفع ذلك أكثر بعد أن شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحالة النفسية والعقلية لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفق ماذكرت صحيفة ذا واشنطن تايمز.

وانتقد العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات أردوغان، وقالت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للكتلة ، اليوم الاثنين إن الزعيم التركي يجب أن يغير نهجه إذا كان لا يريد عرقلة محاولات الكتلة لاستئناف الحوار مع بلاده.

قال أردوغان يوم السبت إن ماكرون بحاجة إلى فحص عقله، وأدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر محلي للحزب، على ما يبدو ردًا على تصريحات أدلى بها ماكرون هذا الشهر حول المشكلات التي تسبب بها المتطرفون في فرنسا الذين يمارسون ما أسماه الرئيس الفرنسي "الانفصالية الإسلاموية"، كما انتقد أردوغان فرنسا لتغاضيها عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي عليه الصلاة و السلام.

في خطوة غير معتادة، أعلنت فرنسا السبت أنها ستستدعي سفيرها للتشاور في تركيا، وأشار المكتب الرئاسي الفرنسي كذلك إلى أن تركيا دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، و يمكن لهذه الخطوة ، إذا تم أخذها على محمل الجد ، أن تضيف طبقة من التداعيات الاقتصادية إلى الخلاف الدبلوماسي المتعمق بين البلدين.

واصل أردوغان ، الذي قال إن الرئيس الفرنسي "ضل طريقه" ، نفس اللهجة الهجومية اليوم الاثنين حيث دعا الدول الإسلامية إلى مساعدة المسلمين في فرنسا.

واتهم الزعيم التركي ، في كلمة ألقاها في حفل إحياء ذكرى المولد النبوي ، القادة الأوروبيين بعدم اتباع سياسات مناهضة للإسلام.

وقال أردوغان في إشارة إلى الزعماء الأوروبيين ""أنتم فاشيون بالمعنى الحقيقي .أنتم بالتأكيد حلقة في السلسلة النازية".

يأتي الخلاف في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين فرنسا وتركيا في الأشهر الأخيرة بشأن قضايا تشمل القتال في سوريا وليبيا وناجورنو كاراباخ ، وهي منطقة داخل أذربيجان يسيطر عليها الانفصاليون العرقيون الأرمن.

في رسالة نُشرت على تويتر يوم الأحد ، انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، تعليقات أردوغان ووصفها بأنها "غير مقبولة" وحث تركيا على "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".

ألقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل باللوم على تركيا في لجوءها إلى "الاستفزازات والإجراءات الأحادية الجانب في البحر المتوسط ​​والآن" الإهانات ".

وذكر بيان للمجلس أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في قمة أوروبية عقدت في وقت سابق هذا الشهر على مراجعة سلوك تركيا في ديسمبر وهددت بفرض عقوبات إذا لم تتوقف "استفزازات" أردوغان .

واحتشد العديد من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا ضد أردوغان، وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده تقف إلى جانب فرنسا "من أجل حرية التعبير وضد التطرف والراديكالية".

وشدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تضامن ألمانيا مع فرنسا في محاربة المتطرفين، ووصف إهانات أردوغان لماكرون بأنها "شئ غير مقبول".

في اليونان ، قالت الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو إن خطاب أردوغان "يغذي التعصب الديني وعدم التسامح باسم صراع الحضارات ، (و) لا يمكن التسامح معه".