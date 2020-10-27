شاهد.. ظهور صورة غامضة لـ ترامب في وسط نيويورك قبل الانتخابات

تنقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، صورة مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ظهرت في مركز مانهاتن وسط ولاية نيويورك الأمريكية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الصورة تُظهر ترامب في هيئة "القديس" مع كتاب فارغ بين يديه، موضحة أن صاحب اللوحة، ديفيد داتونا، قصد بهذه اللوحة أن ترامب لا يدافع عن أي أفكار.

وأضافت "العمل يظهر ازدواجية المعايير على أرض الواقع ويضعها في المقدمة. واقع اليوم غير عادي، لدينا قديس لا يبشر بأي شيء حان وقت قلب هذه الصفحة".

وأوضحت وكالة "تاس" أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها داتونا ترامب من خلال رسوماته، ففي عام 2017 ، قدم الفنان الأمريكي عرضًا في وسط مدينة نيويورك ، حيث وضع اسم الرئيس في كتل الجليد الجاف التي ذابت أمام الجمهور، وكان ذلك ردًا على انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.

ويواجه ترامب منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، الذي سينطلق رسميًا في 3 نوفمبر المقبل، إلا أن هناك أكثر من 60 مليون مواطن أمريكي أدلوا بالفعل بنتيجة أصواتهم في الانتخابات ومن بينهم الرئيس ترامب نفسه.