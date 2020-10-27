البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 15 الفا و726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب تسجيل 263 حالة وفاة؛ وبذلك تكون البرازيل قد سجلت ارتفاع جديد في عدد الإصابات عن اليوم السابق، حيث سجلت 13 الفا و493 إصابة.
وقالت الصحة البرازيلية إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 5.4 مليون إصابة و157 الف و397 حالة وفاة.
وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بالفيروس خلف الولايات المتحدة والهند، وفي المرتبة الثانية من حيث الوفيات.
وأظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد يؤدي إلى استجابة مناعية "قوية" لدى كبار السن.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتشير الأبحاث إلى أن اللقاح يمكن حماية المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير والموت من Covid-19 إذا منحت اللقاح التجريبي.
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