الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة لـ تايوان بقيمة 2.4 مليار دولار

كشفت الولايات المتحدة، اليوم، عن موافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار إلى تايوان، وذلك لبيع مئة منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون، في تحد واضح للصين.

وقالت الدفاع الامريكية إن الخارجية وافقت مبدئيا على البيع المحتمل لـ 100 من أنظمة "هاربون" للدفاع الساحلي من طراز بوينج إلى تايوان في صفقة قد تصل قيمتها إلى 2.37 مليار دولار.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن البيت الأبيض سيمضي قدمًا في خمس عمليات بيع منفصلة لمعدات عسكرية متطورة إلى تايوان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار .

واضافت الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع ما يصل إلى مائة من أنظمة هاربون للدفاع الساحلي (HCDS) والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية بلغت 2.37 مليار دولار، لصالح مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة.

كما سيساعد البيع في تحسين أمن تايوان ومساعدتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة.