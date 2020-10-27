نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد رخصة القيادة الكويت اون لاين عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة أون لاين الكويت نستعرضها لقراء موقعنا بالخطوات، حيث محور موضوعنا في هذا المقال، حيث إن الأشخاص بإمكانهم أن يقوموا بتحديدها من خلال الإنترنت بدون توجههم لمركز أو هيئة المرور، إذ من الممكن لهم تم يقوموا بتجديدها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق الموقع الخاص بالوزارة الداخلية المتواجد في الإنترنت، الذي يتيح تجديد رخصة القيادة فهذه الخطوة قامت الوزارة بوضعها لتيسير الإجراءات على كل مواطن، بغير التكدس في الشوارع والانتظار بطوابير، وفيما يلي سنتعرف على الخطوات التي من خلالها يمكن تجديد هذه الرخصة وجميع المعلومات التي تدور حولها.

تسجيل وزارة الداخلية بغرض تجديد رخصة القيادة اون لاين

ينبغي أن يكون لديك حساب على الموقع الخاص بوزارة الداخلية بدولة الكويت، إذ أنه بغير ذلك الحساب لن تستطيع أن تجدد رخصة قيادتك من خلال الإنترنت، وكذلك لن تستطيع أيضًا أن تستعلم عن مخالفات المرور وكذلك الخدمات الأخرى التي تتم من خلال وزارة الداخلية بالكويت، فكل الخدمات تحتاج إلى حساب على موقع الوزارة، فإن كنت تمتلك حساب بالفعل، فالأمر سلس وتستطيع تجديد رخص القيادة اون لاين إذ لا يحتاج منك غير الدخول على الموقع بدولة الكويت، وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول مباشرةً، وهذا من خلال إدخال الرمز الخاص بالمستخدم وكلمة المرور، ويمكنكم معرفة اسم مالك السيارة من رقم اللوحة في الكويت وأن كنت لا تمتلك حساب على الموقع، فيمكنك أن تنشئ حساب عن طريق إدخال البيانات الآتية:

البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف.

اسم المستخدم.

إدخال الرقم المدني.

كلمة المرور.

اختيار الجنسية.

ثم قم بالنقر على موافق على الشروط.

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة الموافقة.

تجديد رخصة القيادة الكويت اون لاين

أولا لابد من التأكيد على جميع مخالفاتك، ضرورة دفع أي شيء بحاجة إلى السداد، بعد ذلك يتم اتباع الخطوات التالية :

قم بالانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية من خلال الرابط “www.moi.gov.kw” ومتابعة الخطوات.

قم بالدخول على خدمات البريد الإلكتروني.

قم بالدخول على المرور وبعدها الدخول على تجديد رخصة القيادة والانتظار.

انتظر قليلاً وستظهر أمامك الرخصة موعدها.

قم بالدخول على مربع تجديد رخصة القيادة.

قم بكتابة المعلومات في الخانتين فحسب، ففي المربع الأول قم بإرفاق صورة المدنية.

قم بالانتقال إلى مربع التوقيع ووقع على الشاشة من خلال الماوس، أما إن كنت تعمل من موبايل فتستطيع أن تجددها بيديك على الشاشة.

قم بالانتقال على أيقونة “موافق”.

المستندات المطلوبة للحصول على بدل تالف رخصة قيادة

بعد عرضنا لطريقة تجديد رخصة القيادة اون لاين في الكويت ويمكنكم حجز موعد مرور الكويت الكترونياً لاختبار القيادة ونستعرض المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بدل تالف للقيادة كما يلي: