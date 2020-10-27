فيديو المغامرة المجنونة.. قفز من الطائرة بلا مظلة

في محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد، قفز عسكري بريطاني سابق من طائرة مروحية في البحر من دون استخدام مظلة (باراشوت)، ليسقط في مضيق سولنت شمالي بحر المانش.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد نقل جون بريم الملقب بـ"السمكة الطائرة" إلى المستشفى، بعد أن اصطدمت رأسه بقوة في الماء إثر قفزه من ارتفاع 40 مترا، حيث كان فاقدا للوعي عندما وصل إليه غواصو الإنقاذ.

لكن بعد فترة وجيزة، شوهد بريم وهو يلوح من قارب ثم يمشي ويتحدث مع المسعفين أثناء فحصه، قبل نقله إلى المستشفى.

واستغرق وصول صاحب الـ34 عاما، من الطائرة إلى سطح الماء بين 3 و4 ثوان، حيث سقط بسرعة وصلت إلى نحو 130 كيلومترا في الساعة.

وكان بريم يهدف إلى تسجيل رقم قياسي لأعلى هبوط حر في المياه من طائرة، لكن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لم تتحقق بعد من محاولته.

يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي الحالي لأعلى قفزة في الماء هو 58 مترا، وحقق هذا الإنجاز الرياضي البرازيلي السويسري لاسو شالر خلال قفزة من جرف في سويسرا عام 2015.